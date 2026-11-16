احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - وصلت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه إلى الصين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة بمواصلة الإنجازات المصرية واعتلاء منصات التتويج، في ظل رغبة اللاعبين في تقديم مستويات قوية أمام نخبة أبطال العالم.

وتحظى البعثة باهتمام ومتابعة من محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، فيما يتولى سيد نصر، نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، رئاسة البعثة خلال مشاركتها في البطولة.

كما يرافق البعثة أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام، لمتابعة كافة الترتيبات المتعلقة بمشاركة المنتخب في الحدث العالمي.



3 فرق مصرية تبحث عن المجد العالمي



ويدخل المنتخب المصري منافسات كأس العالم بثلاثة فرق تمثل الكاراتيه المصري في منافسات الكوميتيه للرجال والسيدات، إلى جانب فريق السيدات للكاتا، في مشاركة قوية تستهدف المنافسة على المراكز الأولى.

وتعول البعثة المصرية على قدرات لاعبيها ولاعباتها لتقديم عروض مميزة أمام أقوى المنتخبات المشاركة، وإثبات جدارة الكاراتيه المصري بمواصلة المنافسة على الساحة الدولية.



طموحات كبيرة لرفع العلم المصري



وتتطلع أسرة الكاراتيه المصرية إلى تحقيق نتائج تليق بمكانة اللعبة وإنجازاتها، خاصة أن البطولة تمثل فرصة مهمة أمام أبطال مصر لإظهار قدراتهم الفنية والبدنية، ومقارعة نخبة المصنفين عالميًا.

وتسعى البعثة إلى استغلال المشاركة في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، وترجمة الاستعدادات والطموحات إلى ميداليات ونتائج مميزة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.