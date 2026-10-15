بحضور الرئيس السيسى .. انطلاق مراسم تسليم وتسلم القيادة بأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - شهدت ساحة العروض بأكاديمية الشرطة أداء مراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعة المتخرجة والدفعة الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، وأسر الخريجين.

تقاليد عسكرية واستمرار لرسالة الأمن

وجرت المراسم في أجواء مهيبة تعكس التقاليد الأمنية والعسكرية الراسخة؛ حيث قام قائد الدفعة المتخرجة بتسليم علم أكاديمية الشرطة إلى قائد الدفعة الجديدة، ليتعاهد الجميع على مواصلة العطاء والحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، في مشهد يرمز إلى تواصل الأجيال واستمرار الرسالة الأمنية النبيلة.

عروض ميدانية واقتحام للبؤر الإجرامية

وكانت الاحتفالية قد تضمنت تقديم الخريجين الجدد لمجموعة من العروض الرياضية والعسكرية والعملياتية المتميزة، شملت بيانات عملية لاقتحام البؤر الإجرامية، وعروض الرماية التكتيكية والدفاع عن النفس، فضلاً عن التشكيلات الميدانية بالسلاح، والتي أظهرت مدى الجاهزية البدنية والفنية للالتحاق بميدان العمل الأمني.

صرح عريق لبناء الضابط العصري

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحاً أمنياً وعلمياً عريقاً في المنطقة؛ حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على تطوير مناهجها التدريبية والتعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وتعمل الأكاديمية على ترسيخ مفهوم "الضابط العصري" الذي يجمع بين التأهيل العلمي والقانوني والميداني، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان.