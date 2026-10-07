وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبحث سبل تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات)، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، المهندسة منار عطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ووحدة التحول الرقمي، المهندس محمد علاء مستشار رئيس جهاز شئون البيئة للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها كقاعدة بيانات تمثل حلقة وصل بين الوزارة والجهازين والأفرع الإقليمية والمحميات بالمحافظات، لتيسير الوصول للمستندات والوثائق في أي وقت، وتحديد موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة بدقة في الوقت المناسب.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، كخطوة نحو تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد، لتحقيق هدف التحول الرقمي في القطاع الحكومي من خلال ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بشكل ميسر، وربط قواعد بيانات الحكومة المصرية.

وتعرفت د.منال عوض ، على الشكل المقترح للذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها بحيث تتضمن كافة المشروعات والتكليفات الصادرة من الوزارة للفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة في مختلف ربوع مصر، وحفظ كل الوثائق الرسمية الصادرة أو الواردة، والتوثيق الإلكتروني للمستندات، والعلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي الخاص بالعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، وتوثيق الاجتماعات الداخلية، والركن الإعلامي ويشمل مكتبة الفيديو و الانفوجراف والمواد الإعلامية التي ينتجها الجهازين، والهيكل التنظيمي، وموقف الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، والكتب الدورية، والقرارات الصادرة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستفادة من الخدمة المقدمة ، لإنشاء قاعدة بيانات كاملة يسهل الاستعانة بها في أى وقت، موجهة بسرعة العمل على بدء الإجراءات التنظيمية لها، مع وضع برامج تدريبية للعاملين بالجهازين على استخدامها والتعامل معها بشكل مكثف