الحرس الثورى الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق سماء مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - أعلن الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوى أسقطت مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-1" فى أجواء مضيق هرمز.

تفاصيل إسقاط المسيرة الأمريكية

وقال للحرس الثوري في بيان: "قبل لحظات، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني مسيّرة أخرى من "طراز MQ-1" تابعة للجيش الأمريكي ودمرتها في سماء مضيق هرمز".

يأتى ذلك بعد إعلان الجيش الإيراني إسقاط دفاعاته الجوية، مساء أمس الأحد، طائرة مسيّرة متطورة من طراز "أوربيتر" مخصصة لأغراض الاستطلاع وذلك في أجواء مضيق هرمز.

تصريحات ترامب بشأن إيران

ويتزامن التصعيد مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أمس الأحد إن «أمرًا ضخمًا» قد يحدث قريبًا بشأن إيران، مشيرًا إلى وجود ثلاثة خيارات مطروحة، من بينها ما وصفه بمحو إيران، أو تركها تواجه تدهورًا اقتصاديًا، أو التوصل إلى صفقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال لفوكس نيوز، إنه "منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع".

وأضاف: "شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، والخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة".

وتسأل ترامب قائلا: " متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها ومن الأفضل أن يحسنوا التصرف"، مضيفا: "أنا في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون ولا يمكن إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة".