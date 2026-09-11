الرئيسان السيسي وبوتين يعززان الشراكة المصرية الروسية.. الضبعة والسياحة والتجارة في صدارة المباحثات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 11:13 مساءً -

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل مواصلة تطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وجاء اللقاء على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي حيث استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبرز المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في مصر ضمن الشراكة المصرية الروسية.

وتصدر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة المشروعات المحورية التي تناولها اللقاء إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة وتسريع وتيرة التعاون بين الجانبين بما يدعم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين.

ورحب الرئيس باعتماد السلطات الروسية المعنية مطاري الإسكندرية والعلمين الدوليين بما يسهم في فتح مقاصد مصرية جديدة أمام السائحين الروس وتعزيز حركة السياحة الوافدة من روسيا.

ويأتي هذا التحرك في ظل تطور العلاقات المصرية الروسية وتوسع مجالات الشراكة بين القاهرة وموسكو في عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية بما يعزز فرص زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري ودعم المشروعات الكبرى.

كما يعكس اللقاء استمرار التنسيق السياسي بين الرئيسين إلى جانب التعاون الاقتصادي حيث تحرص مصر وروسيا على البناء على المشروعات القائمة وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.