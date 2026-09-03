كشف حقيقة إدعاء سيدة فى أسوان باستدعائها إلى مركز الشرطة مجاملةً لشخص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام قوة أمنية بالحضور لمسكنها، وطلبهم منها الحضور لديوان المركز لتحرير بلاغ ضدها بأسوان مجاملةً لأحد الأشخاص.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 25 أغسطس المنقضى، إنتقلت قوة من مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لتأمين مُحضر قضائى لتنفيذ قرار تمكين مالك إحدى الوحدات السكنية من مستأجرتها، لعدم سدادها القيمة الإيجارية المستحقة، وحال ذلك قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وإدعت خلاله على غير الحقيقة أن القوة طلبت منها الحضور للقسم لسؤالها فى بلاغ مالك الشقة مجاملة له، وعقب إستشكالها على القرار وإنصراف المُحضر وقوة التأمين قام مالك الشقة بتحرير محضر ضدها بتعديها عليه بالسب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.