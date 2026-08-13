اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس 13 أغسطس، باب تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2026، أمام الطلاب الراغبين في مراجعة درجاتهم في المواد التي يرون أن نتائجها تستحق إعادة الفحص.

ويتم تقديم طلبات التظلم إلكترونيا عبر الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم: https://tazalom.emis.gov.eg

ويتعين على الطالب الراغب في التظلم سداد 300 جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم طلب بشأنها، وذلك من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل البريد المصري وفوري وإي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وبعد سداد الرسوم، يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر التظلمات في الموعد المحدد، سواء بمفرده أو برفقة ولي أمره، مع التأكيد على عدم السماح باصطحاب مدرس المادة.

وتشترط الوزارة الالتزام بموعد الحضور المحدد للاطلاع، إذ لا يحق للطالب الذي يتخلف عن الموعد التقدم بطلب آخر، كما يتعين تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

وخلال جلسة الاطلاع، يتمكن الطالب من مراجعة صورة من كراسة إجابته، سواء ورقة البابل شيت أو ورقة الأسئلة المقالية، إلى جانب نموذج الإجابة المعتمد.

ويقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وفقا لتوزيع الدرجات الوارد في نموذج الإجابة، ثم تدوين ملاحظاته في المكان المخصص لذلك.

وعقب انتهاء مراجعة الإجابات من جانب اللجان الفنية المختصة، وفي حال ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم ورد الرسوم التي سبق سدادها.

كما تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إخطار وزارة التعليم العالي، ممثلة في مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بنتيجة الطالب بعد إجراء التعديل.