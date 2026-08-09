مدرب طرابزون يشيد بمحمد صلاح: من أفضل 3 لاعبين في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 12:29 صباحاً -

أشاد فاتح تقى، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يمتلك مسيرة استثنائية جعلته واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

وكان طرابزون سبور قد أعلن رسميًا، الخميس الماضي، تعاقده مع محمد صلاح حتى عام 2028 في صفقة انتقال حر، ليبدأ اللاعب المصري تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فاتح تقى، في تصريحات نقلتها صحيفة «إتش دي سبور»، إن محمد صلاح «من بين أفضل ثلاثة أسماء في العالم»، مشيدًا بالمسيرة التي قدمها اللاعب على مدار السنوات الماضية، خاصة خلال تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف مدرب طرابزون أن مجرد ارتباط اسم محمد صلاح بالنادي يمثل مكسبًا كبيرًا، مؤكدًا أن وجود نجم عالمي بحجم قائد منتخب مصر يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية الموسم الجديد.

وشدد فاتح تقى في الوقت نفسه على أن كرة القدم لا تعتمد على لاعب واحد، وأن تحقيق النتائج يتطلب العمل الجماعي داخل الفريق، مشيرًا إلى أن التعاقد مع صلاح يرفع من الروح المعنوية ويمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للمنافسة وتحقيق الأهداف.

ويخوض محمد صلاح مع طرابزون سبور تجربته الأوروبية السادسة، بعدما سبق له اللعب مع بازل السويسري، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، قبل الانتقال إلى الدوري التركي وخوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية.