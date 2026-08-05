تأجيل انطلاق قرعة الدوري لمدة 30 دقيقة بسبب تأخر وصول بعض مندوبي الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:21 مساءً - تقرر تأجيل انطلاق مراسم سحب قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد لمدة 30 دقيقة، بسبب تأخر وصول عدد من مندوبي الأندية إلى مقر إقامة القرعة بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة الشيخ زايد.

وكان من المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في الثالثة عصرًا، قبل أن تقرر رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل البداية لمدة نصف ساعة، انتظارًا لاكتمال حضور جميع ممثلي الأندية المشاركة.

وتشهد مراسم القرعة حضور مسئولي رابطة الأندية ومندوبي أندية الدوري الممتاز، تمهيدًا للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد، الذي ينطلق يوم 21 أغسطس الجاري وفق النظام الجديد للمسابقة.

21 أغسطس موعدا لانطلاق الدوري

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 21 أغسطس الجاري موعدا رسميا ونهائيا لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري موسم 2026-2027.

نظام الدورى الجديد

وتقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق فى المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يهبط منهم 4 للقسم الثاني "دوري المحترفين".

إيقاف الدوري 20 سبتمبر المقبل

وتقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام معسكر المنتخب، وذلك فى ظل ترتيبات ما بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 التي ودعها من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.