مخدرات وسرعة زائدة.. الجزائر تكشف تفاصيل فاجعة حافلة بومرداس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 11:41 صباحاً - كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس فى الجزائر عن نتائج التحقيقات الأولية فى حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الأليم ببلدية زموري؛ حيث أثبتت التحريات والتحاليل الفنية أن السائق كان يتناول مواد مخدرة أثناء القيادة، إلى جانب ارتكابه مخالفات جسيمة للسرعة والحمولة المقررة.

وأفاد بيان النيابة العامة بحسب وسائل إعلام جزائرية، بأن التحقيقات أثبتت تعاطي سائق الحافلة — الذي لقي حتفه في الحادث — لمزيج من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، مشيرة إلى ضبط قرصين من المؤثرات العقلية بحوزته داخل ملابسه.