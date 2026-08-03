مخدرات وسرعة زائدة.. الجزائر تكشف تفاصيل فاجعة حافلة بومرداس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 11:41 صباحاً - كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس فى الجزائر عن نتائج التحقيقات الأولية فى حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الأليم ببلدية زموري؛ حيث أثبتت التحريات والتحاليل الفنية أن السائق كان يتناول مواد مخدرة أثناء القيادة، إلى جانب ارتكابه مخالفات جسيمة للسرعة والحمولة المقررة.
وأفاد بيان النيابة العامة بحسب وسائل إعلام جزائرية، بأن التحقيقات أثبتت تعاطي سائق الحافلة — الذي لقي حتفه في الحادث — لمزيج من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، مشيرة إلى ضبط قرصين من المؤثرات العقلية بحوزته داخل ملابسه.
وأوضح البيان أن الحافلة كانت تسير بسرعة فائقة بلغت 121.63 كيلومتراً في الساعة عند إحدى المنحدرات الخطرة، متجاوزة السرعة القانونية المحددة للشارع بـ 60 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن تجاوز الطاقة الاستيعابية؛ حيث كانت تقل 64 راكباً في حين أن السعة المحددة رخصياً هي 51 مسافراً فقط.
وعلى ضوء المستجدات، حدّثت السلطات الرسمية الحصيلة النهائية للفاجعة لتسجل 28 قتيلاً و36 جريحاً، جراء الانقلاب الذي وقع على الطريق الوطني رقم 24 بمنطقة "الكرمة" الرابطة بين بومرداس وزموري.
وعلى خلفية الحادث، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام، متوعداً بالتعامل الصارم مع المتسببين في حوادث المرور، ومؤكداً أن القضاء سيضرب بيد من حديد لمحاسبة المسؤولين عقب استكمال كافة التحقيقات الميدانية.
تأتي هذه الفاجعة لتعيد للواجهة ملف سلامة الطرقات والحافلات في الجزائر، بعد حادثة وادي الحراش بالعاصمة في أغسطس 2025 والتي راح ضحيتها 18 شخصاً إثر سقوط حافلة في مجرى النهر.