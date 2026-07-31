ضبط تشكيل عصابي من متجري عبوات السجائر مجهولة المصدر وبحوزتهم 100 ألف عبوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 03:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام تشكيل عصابى يضم (6 عاطلين "أحدهم عنصر جنائى" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة "مجهولة المصدر" من خلال تجميعها وحجبها عن التداول بأحد المخازن المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة اللبان لإعادة بيعها بأسعار أزيد من المقررة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم وضُبط بحوزتهم (100 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر" - 5 سيارات "بدون ترخيص")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.