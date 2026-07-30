رسميا.. فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 على نتائج الدور الأول حتى 13 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 11:13 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من اليوم الخميس 30 يوليو 2026، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين حتى الخميس 13 أغسطس 2026.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم وفق ضوابط وإجراءات محددة، تضمن للطلاب الاطلاع على أوراق إجاباتهم ومراجعة الدرجات وفقًا لنموذج الإجابة الرسمي.

خطوات تقديم التظلم

حددت الوزارة إجراءات التقديم على النحو التالي:

سداد 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها.

يتم السداد من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي: البريد المصري، وفوري، وإي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تسجيل طلب التظلم إلكترونيًا، مع اختيار المواد وتحديد موعد الاطلاع على أوراق الإجابة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات.

ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة

وأوضحت الوزارة أنه يشترط:

حضور الطالب بنفسه أو برفقة ولي أمره فقط، مع عدم السماح باصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بموعد الاطلاع المحدد، إذ لا يحق للطالب الذي يتخلف عن الموعد التقدم بطلب جديد.

تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

الاطلاع على صورة ورقة البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

مراجعة توزيع الدرجات وتدوين الملاحظات في النموذج المخصص لذلك.

ما بعد فحص التظلم

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته، يتم إخطاره بنتيجة التظلم مع رد الرسوم التي سبق سدادها، بعد اعتماد الزيادة من رئيس عام الامتحان أو نائبه.

كما تتولى وزارة التربية والتعليم إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بأي تعديل يطرأ على درجات الطالب، لضمان تحديث بياناته قبل استكمال مراحل التنسيق الجامعي.