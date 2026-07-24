إخلاء شاطئ جمصة وإيقاف السباحة بعد ارتفاع الأمواج ووقوع حالات غرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:13 مساءً -

أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، الشاطئ من المصطافين، ومنعت نزول البحر، عقب ارتفاع الأمواج ووقوع عدد من حالات الغرق، بالتزامن مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وجاءت إجراءات الإخلاء في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، حيث تم إخراج جميع المتواجدين من مياه البحر، مع وقف جميع الأنشطة المائية لحين تحسن حالة الطقس واستقرار البحر.

وأهابت رئاسة مدينة جمصة بالمواطنين والمصطافين الالتزام الكامل بتعليمات السلامة وعدم النزول إلى البحر، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار اضطراب حالة البحر.

وأوضحت رئاسة المدينة أن ارتفاع الأمواج وصل إلى نحو 3 أمتار، ما يجعل البحر غير آمن للسباحة أو ممارسة أي أنشطة مائية، وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن يستمر منع النزول حتى إشعار آخر.