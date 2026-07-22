رئيس جهاز العلمين الجديدة: الفنادق كاملة العدد.. وإقبال مضاعف على الفعاليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 12:57 صباحاً - أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على قطاع القرى السياحية، أن المدينة تشهد تألقاً متزايداً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن حجم الإقبال السياحي وحضور الفعاليات هذا العام تضاعف مقارنة بالعام الماضي، لتصبح العلمين الجديدة وجهة أولى للاستثمار والسياحة في مصر.

انتقال من مرحلة التشييد إلى التشغيل

وأوضح "خلف الله" في تصريحات هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن مدينة العلمين الجديدة انتقلت من مرحلة التنفيذ والتشييد إلى مرحلة متقدمة من تشغيل الفعاليات والبطولات الرياضية.

وأعلن عن حزمة من الأنشطة المكثفة خلال الفترة المقبلة، تشمل بطولات رياضية دولية ومحلية مثل "بطولة الجودو، الخماسي الحديث، ماراثون الجري، وماراثون الدراجات"، إلى جانب مجموعة متميزة من الحفلات الفنية والمهرجانات الترفيهية المتنوعة.

إقبال غير مسبوق وفنادق "كاملة العدد"

وفيما يخص نسب الإشغال السياحي، كشف رئيس جهاز المدينة عن مفاجأة سارة، مؤكداً أن جميع فنادق المدينة تعمل حالياً بطاقتها القصوى وهي "كاملة العدد"، وأضاف: "نواجه حالياً صعوبة في إيجاد غرف شاغرة للحجز نظراً للإقبال الكثيف، ونعمل على قدم وساق لافتتاح غرف ومشاريع فندقية جديدة لاستيعاب هذا التزايد المستمر في أعداد الزوار والمصطافين".

وشدد المهندس محمد خلف الله على أن العلمين الجديدة لم تُصمم لتكون مجرد "قرية سياحية" صيفية، بل هي مدينة متكاملة ومجهزة للعمل على مدار 365 يوماً في السنة، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لرؤية القيادة السياسية بأن تكون المدينة مركزاً لوجستياً إقليمياً لمنطقة الساحل الشمالي، يجمع بين الخدمات السياحية، الثقافية، والترفيهية.

دعم حكومي وجاهزية للمؤتمرات الدولية

وأشار "خلف الله" إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الإسكان لتفعيل خطط التنمية، وتشغيل المشروعات والمحلات التجارية، وتوفير كافة الخدمات، الملاعب، والأنشطة التي تلبي احتياجات الأسر.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى قاعة المؤتمرات بالمدينة، والتي عكست حجم الإنجاز المحقق والاستعداد التام لاستقبال كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مما يرسخ مكانة العلمين الجديدة كـ "قبلة" عالمية على ساحل البحر المتوسط.