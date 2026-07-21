رئيس البورصة يكشف أولويات المرحلة المقبلة وبرنامج جديد لتطوير التداول وتعزيز السيولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:49 مساءً - واصلت البورصة المصرية، تنفيذ رؤيتها لتطوير سوق المال، من خلال تعزيز التعاون مع جميع الأطراف العاملة بالسوق، والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية بما يسهم في رفع كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لسوق المال، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتحديث سوق المال، وفي مقدمتها التوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة معدلات السيولة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، كما استمع الحضور إلى شرح تفصيلي لمزايا البرنامج الجديد الذي يجري تطويره حاليًا، لاستكمال مسيرة تطوير سوق التداول.

وأكد عمر رضوان أن شركات الوساطة في الأوراق المالية تمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية تطوير البورصة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع جميع أطراف السوق، بما يدعم تنافسية سوق المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع الأدوات المالية، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للاستثمار والقيد، وتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النشاط داخل السوق.

واختتم الاجتماع بالاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات الوساطة، حيث أكد عمر رضوان استمرار نهج التشاور والتعاون مع مجتمع سوق المال، بما يدعم خطط تطوير البورصة ويحقق مصالح جميع المتعاملين.