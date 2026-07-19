تحذير تطورات من الأرصاد بسبب حالة الطقس .. ودرجة الحرارة علي القاهرة 37 في الظل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 12:57 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 19 يوليو 2026، حيث يشهد الطقس ارتفاع فى درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

تفاصيل درجات الحرارة على القاهرة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ​درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل في القاهرة الكبرى 37 درجة، بينما المحسوسة 39 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافته إلى أن درجة الحرارة على ​القاهرة الكبرى العظمى في الظل: 37 درجة.