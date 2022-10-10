جدة - نرمين السيد - أعرب الوفد الأمريكى، الذى يضم عددًا من مساعدى أعضاء الكونجرس، عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة وشبكة الطرق، والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مؤكدين أنهم زاروا عددا من هذه المشروعات المهمة للغاية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للبلاد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده عدد من مسؤولى مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر المجلس، مع وفد يضم مجموعة من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى والذى يزور مصر حاليا، وتم اطلاعهم على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة". كما أثنى وفد مساعدى أعضاء الكونجرس، خلال اللقاء على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من منظور تنموى شامل لقرى الريف المصرى، خصوصا وأنها تغطى جميع الجوانب المرتبطة بتحسين حياة قاطنى الريف، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى اهتمامها بقطاعات التعليم، والصحة، وتنمية الأسرة، والتدريب المهنى الهادف لخلق فرص العمل لأبناء الريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد الكونجرس يشيد بـ«حياة كريمة»: تغطى جميع جوانب تحسين حياة قاطنى الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.