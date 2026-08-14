هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور الحديثة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لفتت أنظار جمهورها.

هدى المفتي بإطلالة سوداء

ظهرت هدى المفتي في الصور مرتدية فستانًا باللون الأسود، بتصميم لافت أظهر أناقتها، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص الفنانة الشابة على الظهور بإطلالات متنوعة في المناسبات المختلفة، تجمع بين البساطة واللمسات العصرية التي تتناسب مع شخصيتها وأسلوبها الخاص.

إطلالات هدى المفتي تثير اهتمام الجمهور

وتتميز هدى المفتي باختياراتها المتنوعة في عالم الموضة، حيث تظهر أحيانًا بفساتين السهرة، إلى جانب الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية.

وتحظى صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع حرصها على تقديم اختيارات مختلفة في الملابس والأزياء.

مكياج هادئ وتسريحة بسيطة

واختارت هدى المفتي في أحدث ظهور لها أسلوبًا جماليًا هادئًا، مع الاعتماد على مكياج بسيط وألوان ناعمة تتناسب مع ملامحها.

كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، لتكتمل الإطلالة بلمسات بسيطة وأنيقة، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه في عدد من ظهورها أمام الجمهور.