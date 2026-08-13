محامي سعد سمير يكشف تطورات أزمة مستحقاته مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - كشف هاني زهران، محامي اللاعب سعد سمير، آخر تطورات أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي مودرن سبورت، موضحًا الإجراءات التي اتخذها اللاعب خلال الفترة الماضية، والخطوة التي قد يلجأ إليها حال استمرار عدم السداد.

مستحقات سعد سمير لدى مودرن سبورت

وقال هاني زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن أزمة مستحقات سعد سمير مع مودرن سبورت بدأت منذ فترة طويلة، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوق اللاعب.

وأوضح أن ما يقرب من عام و8 أشهر مر على تقديم الشكوى، مشيرًا إلى صدور قرار بأحقية سعد سمير في الحصول على مستحقات مالية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

رفض طعن مودرن سبورت

وأشار محامي سعد سمير إلى أن نادي مودرن سبورت تقدم بطعن على القرار الصادر بشأن مستحقات اللاعب، إلا أن الطعن لم يتم قبوله، وبالتالي أصبح النادي مطالبًا بتنفيذ القرار وسداد المستحقات المستحقة للاعب.

وأكد زهران أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على مستحقاته، رغم صدور القرار النهائي بشأن أحقيته فيها.

تحذير من إيقاف القيد

وشدد محامي سعد سمير على أن الحل الأفضل يتمثل في قيام مودرن سبورت بتسوية المستحقات المالية وإنهاء الأزمة بشكل ودي، مؤكدًا أنه في حال استمرار عدم السداد، فقد يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى وفقًا للوائح المنظمة.

وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة إيقاف قيد نادي مودرن سبورت لحين تنفيذ القرار وسداد مستحقات اللاعب.

تصعيد الأزمة إلى فيفا

وأوضح هاني زهران أن عدم الوصول إلى حل خلال الفترة المقبلة قد يدفعه إلى تصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحصول على حقوق سعد سمير وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

وأكد أن استمرار الأزمة بهذا الشكل قد يضع نادي مودرن سبورت واتحاد الكرة أمام إجراءات إضافية، مطالبًا بإنهاء الملف وسداد مستحقات اللاعب بدلًا من تصعيده إلى الجهات الدولية.