حج القرعة 2027.. شروط التقديم وطرق التسجيل وموعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 03:28 مساءً - تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالتعرف على تفاصيل التقديم في حج القرعة لموسم 1448 هـ/2027 م، بعد إعلان وزارة الداخلية فتح باب استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج، مع تحديد وسائل التقديم والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين.

موعد التقديم لحج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية الفترة من الأربعاء 12 أغسطس 2026 وحتى الخميس 27 أغسطس 2026 لاستقبال طلبات التقديم لحج القرعة.

ويمكن للراغبين في التقديم تسجيل طلباتهم من خلال أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، أو إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية، كما أتاحت الوزارة وسيلة هاتفية لتلقي طلبات الحج.

ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة إلكترونية علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن يتم توزيع الحصص وفقًا للضوابط المقررة وحصة كل مديرية أمن.

طرق التقديم في حج القرعة

أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة أمام المواطنين الراغبين في التسجيل، وتشمل:

التوجه إلى أي مركز أو قسم شرطة دون اشتراط التقيد بمحل الإقامة.

تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة وزارة الداخلية.

الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02).

ويشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، مع إدراج طلب المتقدم ضمن الحصة المقررة للمحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

أهم شروط التقديم لحج القرعة

تتضمن ضوابط التقديم عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء القرعة أو السياحة أو التضامن.

توقيع المتقدم والمرافق، إن وجد، على الإقرارات المتعلقة بالحالة الصحية وعدم أداء الحج سابقًا.

تقديم البيانات الصحية بصورة دقيقة واستيفاء المستندات المطلوبة.

الفئات الصحية غير المسموح لها بالسفر

تشمل الضوابط الصحية عددًا من الحالات التي لا يسمح لها بالسفر لأداء مناسك الحج، وفقًا للقواعد الصحية المعتمدة، ومن أبرزها مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل، وحالات التليف الرئوي، وبعض الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد.

كما تشمل القيود الصحية بعض حالات الزهايمر والخرف والأمراض العصبية والنفسية المؤثرة على الإدراك، ومرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج النشط، إلى جانب المصابين ببعض الأمراض المعدية النشطة.

وتشمل الضوابط كذلك حالات السمنة المفرطة المرضية، وبعض حالات الحمل، فضلًا عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، مع مراعاة ما قد يصدر من تحديثات عن السلطات السعودية.

التطعيمات المطلوبة للحجاج

يشترط على الفائزين في القرعة الحصول على التطعيمات الصحية المقررة، ومن بينها لقاح الالتهاب السحائي الرباعي، إلى جانب أي تطعيمات أخرى تحددها الجهات الصحية المصرية أو السعودية وفقًا للضوابط الخاصة بموسم الحج.

شروط المرافق في حج القرعة

حددت الوزارة ضوابط خاصة بالمرافق، إذ يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، بينما يجب ألا يقل عمر المرافق الإلزامي عن 18 عامًا.

كما يشترط أن يكون المرافق من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم ما يثبت صلة القرابة في حالة الفوز بالقرعة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

نسبة مخصصة لكبار السن

تتضمن ضوابط الحج تخصيص نسبة تبلغ 1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا في كل مديرية أمن، ويتم اختيارهم بصورة مباشرة وفق القواعد المحددة، مع إمكانية وجود مرافق في الحالات التي تستدعي ذلك.

تكاليف حج القرعة 2027

وبحسب البيانات الواردة، يسدد الفائزون بالقرعة دفعة مقدمة قدرها 80 ألف جنيه خلال 12 يومًا من إعلان النتيجة، على أن يتم تحديد باقي قيمة تكاليف الحج لاحقًا وفق التكلفة النهائية.

ويضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران وفق الأسعار التي يحددها الناقل الوطني، إلى جانب أي رسوم أو تكاليف أخرى قد تقررها السلطات المختصة.

وتتم عملية سداد المبالغ من خلال فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المشاركة في منظومة المدفوعات الحكومية.

رابط ووسائل متابعة حج القرعة 2027

أكدت وزارة الداخلية أن تفاصيل وضوابط التقديم لموسم حج 1448 هـ/2027 م ستكون متاحة بالتزامن مع بدء استقبال الطلبات، كما يمكن للمواطنين متابعة المستجدات المتعلقة بمواعيد التقديم والقرعة والإجراءات المطلوبة من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة البيانات والمستندات المطلوبة بدقة قبل تقديم الطلب، والالتزام بالمواعيد المحددة حتى لا يتم استبعاد الطلب بسبب نقص البيانات أو عدم استيفاء أحد الشروط.