الدكتوراه للباحثة روضة العمري من كلية الإعلام بجامعة صنعاء

الدكتوراه للباحثة روضة العمري من كلية الإعلام بجامعة صنعاءحصلت الباحثة روضة أحمد محمد قحطان العمري، اليوم الخميس 23 صفر 1448هـ الموافق 6 أغسطس 2026م، على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام – جامعة صنعاء، وذلك بعد مناقشة أطروحتها العلمية الموسومة: "السلوكيات المستحدثة في المسلسلات التلفزيونية في الفضائيات العربية واتجاهات الشباب اليمني نحوها.. دراسة مسحية".

وجرت المناقشة العلنية في قاعة فلسطين بمركز دراسات التنمية الشاملة بجامعة صنعاء،

بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الإعلامي، حيث قدمت الباحثة عرضًا شاملًا لأطروحتها، استعرضت فيه مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها العلمية، إضافة إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها.

وتناولت الأطروحة أثر المضامين الدرامية التي تبثها الفضائيات العربية في تشكيل سلوكيات واتجاهات الشباب اليمني، من خلال دراسة ميدانية هدفت إلى رصد أبرز السلوكيات المستحدثة التي تقدمها المسلسلات التلفزيونية، وقياس مستوى تأثر الشباب بها، وتحليل انعكاساتها على المنظومة القيمية والاجتماعية والثقافية في المجتمع اليمني، في ظل التوسع المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال.

وأكدت الدراسة أهمية تعزيز الوعي الإعلامي لدى الشباب، وضرورة الاهتمام بالإنتاج الدرامي الهادف الذي يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية والحفاظ على الهوية الثقافية، إلى جانب أهمية توظيف نتائج البحوث العلمية في تطوير السياسات الإعلامية والبرامج التوعوية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:

الأستاذ الدكتور صالح محمد علي مرشد حميد، مناقشًا داخليًا (جامعة صنعاء) ورئيسًا للجنة.

الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه كافي، المشرف الرئيسي وعضوًا في اللجنة.

الأستاذ الدكتور علي أحمد اليزيدي الحاوري، مناقشًا خارجيًا (جامعة الحديدة).

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالأهمية العلمية للأطروحة، وما تضمنته من معالجة منهجية دقيقة لموضوع يُعد من القضايا الإعلامية والاجتماعية المعاصرة، مثمنةً الجهد البحثي الذي بذلته الباحثة، ومؤكدة أن الدراسة تمثل إضافة علمية نوعية في مجال الإعلام والاتصال، وتسهم في تعميق فهم التأثيرات المتزايدة للدراما التلفزيونية في تشكيل اتجاهات وسلوكيات فئة الشباب.

