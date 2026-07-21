حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - كشف مصدر مطلع من داخل النادي الأهلي عن موقف الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة بشأن الاستغناء عن خدمات صانع الألعاب محمد مجدي "أفشة" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بشرط بن رمضان: عموتة يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أفشة

وأوضح المصدر أن عموتة أبدى عدم ممانعته رحيل أفشة حال استمرار لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان ضمن القائمة وعدم مغادرته خلال الميركاتو الحالي، مؤكداً أن فرص مشاركة أفشة بصفة أساسية ستكون ضئيلة في ظل زحمة خيارات خط الوسط الهجومي.

جلسة حاسمة مع وائل جمعة

وفي إطار الترتيب للمرحلة القادمة، تستعد إدارة الكرة بالأهلي لعقد اجتماع حاسم يجمع مدير الكرة وائل جمعة باللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد وجهته النهائية مناقشة المستجدات والعروض المتوفرة.

وتحرص إدارة القلعة الحمراء على إدارة الملف بشفافية وتقييم ما قدمه اللاعب خلال السنوات الماضية، للوصول إلى صيغة تضمن مصلحة الطرفين وتلبي تطلعات اللاعب الفنية.

طرح خيار الفسخ بالتراضي

ومن بين الحلول المطروحة للبحث، تبرز إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي بين النادي وأفشة في حال اتخاذ القرار النهائي بالمغادرة، مما يمنحه الحرية كاملة للتوقيع لأي نادٍ جديد والتفاوض على شروطه الخاصة دون تعقيدات إدارية.

وشدد المصدر في ختام تصريحاته على أن الحسم النهائي لمستقبل اللاعب بابقائه أو فتح الباب أمام تجربة جديدة يتوقف على نتائج الجلسة المنتظرة بين الإدارة واللاعب.