تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط تعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بسبب تجدد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.25 بالمئة إلى 647.49 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية.

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر اليوم، إذ انخفض مؤشر القطاع اثنين بالمئة بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن يدرها.

كما أثرت حالة الضبابية السياسية في فرنسا سلبًا على ثقة المستثمرين هذا الشهر، حيث يواجه البلد ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الدين الحكومي.

ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل إيه.إس.إم.إل وشل وإيرباص الثقة في وضع الشركات الأوروبية ورفعت ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم شركة بي.بي 1.1 بالمئة بعد أن سجلت أرباحًا صافية في الربع الثالث فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم بوما الألمانية المصنعة للملابس الرياضية أربعة بالمئة بعد إعلان أرباحها الفصلية.