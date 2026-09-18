أخبار اليمن : اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة

اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واحتجاز مواطنين، فيما داهمت منازل وفتشتها في الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم.
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من المحافظة، بعد اقتحام مناطق عدة في مدينة الخليل وبلدة خربة أمنيزل شرق يطا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت أحد المواطنين.
وفي خربة أمنيزل شرق يطا، جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل، وداهمته وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل مالك المنزل، ووفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم أب ونجله، خلال عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل في المحافظة.
وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، فيما أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحامها حي أم الشرايط، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية، وداهمت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.
وتأتي هذه الاقتحامات في إطار عمليات تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتتنوع بين مداهمة المنازل وتفتيشها واعتقال مواطنين واحتجاز آخرين.
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