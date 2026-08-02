أخبار اليمن : سجن "الدامون".. مقبرة الأسيرات الأحياء

سجن "الدامون".. مقبرة الأسيرات الأحياء
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، أن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن طواقمها نفذت سلسلة زيارات لسجن الدامون الإسرائيلي، واطلعت عن قرب على الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، واستمعت إلى إفادات وشهادات تؤكد المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج، وحرمان المرضى من الفحوصات الطبية الدورية والرعاية اللازمة.
وأضافت أن الأسرى أفادوا بتعرضهم لإهمال طبي ممنهج في سجن الدامون، يتمثل في التأخير المتعمد في صرف الأدوية والعلاج، وحرمانهم من المستلزمات الشخصية الأساسية، وفي مقدمتها الملابس والأغطية.
كما نقل الأسرى صورة وصفت بأنها بالغة الخطورة، جراء نقص حاد في الأدوية والعلاجات، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، كما اشتكوا من رداءة الطعام وقلته.
وأفادت الأسيرات الفلسطينيات بأن ظروف الاحتجاز لا تقل سوءاً، إذ يضطررن إلى افتراش الأرض بسبب النقص الحاد في الأسرّة، إلى جانب سوء نوعية الطعام والتعرض لتفتيشات يومية متكررة بأساليب وصفتها بالمهينة والاستفزازية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً لكرامة الأسيرات وحقوقهن الإنسانية، وتندرج ضمن سياسة عقاب جماعي ممنهجة.
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