أخبار اليمن : إسقاط طائرة سعودية في الجوف

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إسقاط طائرة سعودية في الجوف

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. إسقاط طائرة سعودية في الجوفأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله.

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