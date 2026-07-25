أخبار اليمن : الخارجية: لن نقبل باستمرار المعاناة

الخارجية: لن نقبل باستمرار المعاناة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن لن يقبل استمرار الإجرام السعودي بحق الشعب وزيادة معاناته مهما كانت النتائج.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، "إنه وأمام المطالب المحقة للشعب اليمني برفع الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي منذ 12 عاماً وبدلاً من الاستجابة لتلك المطالب، ابتدأ بالعدوان على مدينة الحديدة وقبلها مطار صنعاء وبعدها مدينة الحديدة مرة أخرى وجزيرة كمران إصراراً منه على مواصلة إجرامه بحق الشعب اليمني وزيادة معاناته".
وشدد البيان على أن "هذا ما لا يمكن القبول به أبداً مهما كانت النتائج."
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