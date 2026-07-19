أخبار اليمن : نهائي الحلم.. إسبانيا والأرجنتين اليوم

نهائي الحلم.. إسبانيا والأرجنتين اليومتنطلق عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء، المواجهة الاستثنائية بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في ختام النسخة الـ23 من المونديال، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بضواحي نيوجيرسي ونيويورك، في قمة مثيرة يترقبها عشاق الدائرة المستديرة.

وستكون المباراة استثنائية، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم يلتقي بطل أوروبا مع بطل كوبا أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية، إضافة إلى وجود ليونيل ميسي ولامين يامال، حيث تتوجه الأنظار إلى مواجهتهما وما سيقدمانه، في صراع الأجيال وفي سبيل الفوز بالكرة الذهبية.

وترصد إسبانيا اللقب الثاني في ثاني نهائي في تاريخها بعد الأول في جنوب إفريقيا عام 2010، فيما ترغب الأرجنتين في لقبها الرابع، والثاني على التوالي.

ويمثل النهائي "حلماً" بات واقعاً بالنسية لمحبي النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، ونجم إسبانيا اليافع لامين يامال، والذي يعتبرونه "الوريث الشرعي" لقائد برشلونة الإسباني السابق.