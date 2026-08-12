الزمالك يستعد لمواجهة أورانج وديًا قبل انطلاق الموسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض مباراة ودية أمام فريق أورانج غدًا الخميس، ضمن برنامج المباريات التجريبية الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل بداية المنافسات الرسمية.

موعد مباراة الزمالك وأورانج

يلتقي الزمالك مع أورانج في السادسة مساء الخميس، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني للاستفادة من التجربة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

ويختتم الزمالك سلسلة مبارياته الودية بمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد 16 أغسطس، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد

يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على استغلال المباريات الودية لمنح جميع اللاعبين فرصة المشاركة، إلى جانب تجربة أكثر من طريقة لعب والوقوف على مستوى العناصر الجديدة قبل انطلاق الموسم.

ويفتتح الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يفوز على البلاستيك بثلاثية

وكان الزمالك قد حقق الفوز على البلاستيك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وسجل أهداف الزمالك عدي الدباغ في الشوط الأول، قبل أن يضيف محمود بنتايج الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ثم اختتم حسام أشرف الثلاثية في الدقيقة 73.

وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من لاعبي الزمالك، حيث حرص الجهاز الفني على إجراء تغييرات بين شوطي المباراة لمنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر والوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

تفاصيل فوز الزمالك على البلاستيك

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم مهدي سليمان، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر، محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد خضري، آدم كايد، عدي الدباغ وأحمد شريف.

وفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، وهدد مرمى البلاستيك في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 37 بعد انفراده بالمرمى وتسديد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات، ونجح محمود بنتايج في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية، حتى تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

ويأمل الزمالك في تحقيق أقصى استفادة من المواجهتين الوديتين المقبلتين أمام أورانج ومودرن سبورت، والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل ضربة بداية الدوري الممتاز.