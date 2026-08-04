الزمالك يرفض ”الحملات المبكرة” ضد التحكيم ويشيد بجهود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:12 صباحاً - أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك اعتراضه الشديد على ما وصفه بالحملات المبكرة والاعتراضات المسبقة على تشكيل لجنة الحكام وأطقم التحكيم المصري قبيل ضربة بداية الموسم الكروي الجديد وأوضح النادي في بيان رسمي أن محاولات التهديد المبكر وإعادة فتح ملفات وحالات تحكيمية من الموسم المنقضي تُعد مسلكًا غير مقبول يهدف إلى إثارة الجدل وممارسة ضغوط غير مبررة على قضاة الملاعب.

دعوة للعدالة وتكافؤ الفرص

وشدد البيان على ثقة القلعة البيضاء بنزاهة عناصر منظومة كرة القدم والتحكيم المحلي، معتبرًا أن توفير المناخ المناسب والهدوء يُعد شرطًا أساسيًا لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة الأندية المتنافسة كما أكد النادي ضرورة الابتعاد عن السلوكيات التي تؤثر سلبًا على تركيز الحكام وتفسد أجواء المنافسة الرياضية الشريفة.

إشادة باتحاد الكرة ومطالبة بالشفافية

وفي سياق متصل، ثمن مجلس إدارة الزمالك الجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لتطوير الكرة المصرية والبناء على مكتسبات المنتخب الوطني.

وأشاد النادي بتصريحات رئيس الاتحاد التي أكدت صحة عقود لاعبي الزمالك، داعيًا الاتحاد والجهات المعنية إلى إعلان موقف عقود باقي الأندية بشفافية كاملة لتوضيح الحقائق أمام الشارع الرياضي.