عاشور والصباحي يقودان ملف الـVAR.. والغندور يترأس لجنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:12 صباحاً - اتجهت نية لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا لمصادر مطلعّة، نحو الاعتماد على الثنائي الدولي محمود عاشور ومحمد الصباحي لإدارة وتطوير ملف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مع بداية الموسم الكروي الجديد 2026-2027 ويأتي اختيار عاشور نظير خبراته العريضة وتراكم مشاركاته القارية والدولية في أكبر البطولات تحت مظلتي الاتحادين الإفريقي والدولي (الكاف والفيفا).

الغندور على رأس لجنة تطوير الحكام

وفي سياق متصل، استقرت اللجنة على تشكيل لجنة خاصة بتطوير الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور وتضم التشكيلة في عضويتها نخبة من الحكام والدوليين السابقين وهم: محمد الصباحي، ومحمد الحنفي، ومحمد يوسف، ومحمود البنا؛ وذلك للعمل على وضع برامج التأهيل المستمر، ومتابعة التقييم الفني لكافة الأطقم التحكيمية طوال جولات الموسم.

هيكلة جديدة وهدف لتقليل الأخطاء

ومن المرتقب أن يعلن اتحاد الكرة رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة عن التشكيل الكامل والهيكل التنظيمي الجديد لمنظومة التحكيم.

وتهدف هذه التغييرات الإدارية والفنية إلى إعادة ترتيب الملفات الداخلية وتحديث آليات العمل داخل غرفة الـVAR، بما يضمن رفع مستوى العدالة التحكيمية وتقليص نسبة الأخطاء في المسابقات المحلية.