وزير الصناعة: مشروعات هيئة تنمية الصعيد تتكامل مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تضع تنمية محافظات الصعيد على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن جهود التنمية تعتمد على مسارات متكاملة تشمل دعم الصناعة، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يسهم في استغلال المقومات الاقتصادية والبشرية لأبناء الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات دعم المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظات الصعيد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.

دعم الصناعة وتنمية الحرف الإنتاجية في الصعيد

وأوضح وزير الصناعة أن جهود هيئة تنمية الصعيد تتكامل مع مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأنشطة الاقتصادية والحرفية داخل القرى، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن تنمية الصعيد لا تقتصر على إنشاء المشروعات الصناعية فقط، بل تمتد لتشمل تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية وتحقق قيمة اقتصادية مضافة.

مشروعات صناعية جديدة تستهدف التصدير

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، عددًا من المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظات الصعيد، والتي تشمل إنشاء مصانع ومجمعات صناعية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن من بين هذه المشروعات قطاعات الصناعات الغذائية التي تستهدف تصدير الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، بالتعاون مع عدد من المستثمرين والقطاع الخاص، وتشمل إنتاج التمور، والألبان، وتجفيف البصل، وإنتاج مركزات الرمان، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل

وأكد الاجتماع أهمية استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بهذه المشروعات، من خلال الحصول على الموافقات والاشتراطات المطلوبة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار رخص التشغيل، بما يساهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل.

وأشار الحضور إلى أن هذه المشروعات ستعمل على توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات.

تنمية الصعيد ضمن رؤية الدولة الاقتصادية

وتأتي جهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية في محافظات الصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد المحلي.