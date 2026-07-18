ارتفاع جديد لحصيلة زلزالي فنزويلا

ارتفاع جديد لحصيلة زلزالي فنزويلاارتفع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16 ألفا و740.

وأفاد خورخي رودريجيز رئيس الجمعية ‌الوطنية في فنزويلا، في بيانات جديدة نشرها اليوم، بأن عدد القتلى جراء الزلزالين ‌اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي ارتفع إلى 5069 قتيلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون ‌تغيير عند 16740.

كما نوه إلى وجود 17907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، لافتا إلى سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة.

وكانت آخر إحصائية قد كشفت عنها سلطات كراكاس تشير إلى مقتل 4490 شخصا، فيما تم إدراج آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعدما علقوا تحت أنقاض البنايات والمجمعات السكنية التي انهارت في ثوان معدودة.