رسميًا.. علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - أعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لخوض مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.



وشهدت القائمة اختيار مجموعة من أبرز العناصر المحترفة والمحلية، وجاء توزيع اللاعبين على المراكز المختلفة كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض المواجهتين بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.