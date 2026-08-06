حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة مستحقات المستفيدين وأصحاب المعاشات لشهر سبتمبر 2026 بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، متضمنة الزيادة المعتمدة بنسبة 15% التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي.

موعد وصرف معاشات شهر سبتمبر 2026 بالزيادة الجديدة

وتستمر عملية الصرف طوال أيام الشهر لتخفيف التكالب على قنوات السحب، حيث تشمل التغطية المالية والاجتماعية للزيادة النواحي التالية:

عدد المستفيدين: نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

التكلفة المالية: تُقدر التكلفة السنوية لهذه الزيادة بحوالي 70 مليار جنيه.

الحد الأقصى للزيادة: يصل إلى 2505 جنيهات وفقاً للشرائح التأمينية.

منافذ وقنوات تقديم مستحقات المستفيدين

حرصت الهيئة على تنويع آليات ومنافذ الصرف لمنع التزاحم وتيسير وصول المستحقات للجميع عبر الطرق التالية:

شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

المحافظ الإلكترونية المربوطة بأرقام الهواتف المحمولة.

منافذ وفروع شركات الدفع والتطبيقات الرقمية المعتمدة.

جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن ملف المعاش بالرقم القومي

يمكن للمواطنين متابعة تفاصيل وبيانات ملفاتهم التأمينية عبر المنظومة الرقمية للهيئة من خلال تنفيذ الخطوات التالية: