رئيس "إعلام النواب": «منتدى مصر 2026» قوة دافعة تفتح آفاقا جديدة للمكاشفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 05:13 مساءً -

أكدت الدكتورة رهام فاروق، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن إطلاق الجلسات التحضيرية والمنصة الرقمية لـ"منتدى مصر 2026"، المزمع انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجارى بتوجيهات رئاسية، يمثل فرصة استثنائية وقوة دافعة غير مسبوقة لفتح آفاق جديدة للتواصل المباشر بين الدولة والمواطنين.

المنتدى يتيح مساحة حقيقية لاستيعاب نبض الشارع

وقالت الدكتورة رهام فاروق، إن هذا الزخم الجماهيري والإقبال القياسي الذي شهدته المنصة الإلكترونية للمنتدى يعكسان نجاح التكليفات الرئاسية في ترسيخ نهج المكاشفة والشفافية، مؤكدة أن المنتدى يتيح مساحة حقيقية لاستيعاب نبض الشارع وترجمة تطلعاته إلى خطط عمل تنفيذية.

وأضافت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب: "تصدر قطاعات الإعلام والثقافة والاتصالات قائمة التفاعلات والمشاهدات على موقع المنتدى يبرهن على وعي المواطن بأهمية الرسالة الإعلامية وتطلعه لتطوير المحتوى التنويري بما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة"، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يضاعف من مسؤولية المؤسسات التشريعية والإعلامية لمواكبة هذا التطلع الشعبي.

وتابعت: "إن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة من خلال إعلام تفاعلي يرتكز على المكاشفة وحق المعرفة"، لافتة إلى أن أجندة عمل اللجنة تضع على رأس أولوياتها متابعة الملفات الإعلامية والثقافية، وفي مقدمتها تطوير الهيئات الإعلامية، وتطوير قصور الثقافة، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي.