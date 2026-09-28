رئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص التعاون في عدد من الملفات التنموية والاستثمارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 11:29 مساءً -

اجتمع الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، مع السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمقر الجهاز، لبحث فرص التعاون بين الجهاز والمحافظة في عدد من الملفات التنموية والاستثمارية، شملت تطوير منظومة التمور بالمحافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمحصول وتعزيز تنافسيته في الأسواق، إلى جانب درجها ضمن بنود البورصة السلعية، بما يدعم تنظيم التداول والتعاقدات، وتحسين شفافية الأسعار وحركة السوق، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم العائد للمزارعين.

وناقش الجانبان تحويل قطاع التمور من نشاط إنتاجي موسمي إلى منظومة متكاملة ومستدامة، من خلال زيادة الطاقات التخزينية والتصنيعية لاستيعاب كميات أكبر من الإنتاج، ورفع جودة وتنافسية المنتج المحلي عبر التوسع في الأصناف عالية الجودة والطلب في الأسواق التصديرية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص داخل مجمع التمور والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية والتسويقية والاستثمارية، بما يدعم التعاقدات التجارية والتخطيط للإنتاج والتسويق والتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد للمزارعين.

كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون في ملف التعدين، بما يسهم في استغلال الطاقات والثروات التعدينية التي تتمتع بها المحافظة وتعظيم العائد منها، وكذلك التعاون في مجال السياحة العلاجية من خلال استغلال العيون الكبريتية والمقومات الطبيعية بالمحافظة، خاصة مع أعمال تطوير مطاري الداخلة والفرافرة، بما يدعم تنشيط الحركة السياحية والاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذا المجال.