حسام حسن : تصريحاتى عن الشناوي فُهمت بشكل خاطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - أكد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، أن حديثه السابق بشأن حارس المرمى محمد الشناوي قد فهم بشكل خاطئ تماماً، موضحاً أنه كان يقصد وقتها إشارته إلى إصابة الشناوي فى الكتف دون أي قصد للتقليل من شأنه.
وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب السودان، أن جميع اللاعبين بمثابة إخوته وأبنائه، مشدداً على أن الشناوي يُعد من أبرز اللاعبين الذين أخلصوا لقميص المنتخب الوطني، ومؤكداً ثقته الكبيرة فيه وفي جميع حراس مرمى الفريق.
حسام حسن يتحدث عن حمزة عبد الكريم
ووجه المدير الفني رسالة تقدير شاملة لكافة اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم محمد هاني، إضافة إلى جميع العناصر الموجودة فى القائمة الحالية أو الغائبة عنها لأسباب مختلفة. كما أشاد بالموهبة الواعدة حمزة عبد الكريم، معتبراً إياه إضافة حقيقية ومستقبل واعد لكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة.
حسام حسن يكشف طبيعة الكرة الأفريقية
وشدد حسام حسن على جاهزية الفراعنة التامة للتعامل مع ظروف مباراة الغد، بما في ذلك أرضية الملعب ودرجات الحرارة المختلفة في أدغال القارة.
واختتم بالتأكيد على أنه لم تعد هناك أي مباريات سهلة في كرة القدم الأفريقية حالياً، في ظل تقارب المستويات وتطور جميع المنتخبات.