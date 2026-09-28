حسام حسن : تصريحاتى عن الشناوي فُهمت بشكل خاطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - أكد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، أن حديثه السابق بشأن حارس المرمى محمد الشناوي قد فهم بشكل خاطئ تماماً، موضحاً أنه كان يقصد وقتها إشارته إلى إصابة الشناوي فى الكتف دون أي قصد للتقليل من شأنه.

وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب السودان، أن جميع اللاعبين بمثابة إخوته وأبنائه، مشدداً على أن الشناوي يُعد من أبرز اللاعبين الذين أخلصوا لقميص المنتخب الوطني، ومؤكداً ثقته الكبيرة فيه وفي جميع حراس مرمى الفريق.