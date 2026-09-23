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تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمة متنوعة بالغربية (فيديو)

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمة متنوعة بالغربية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:46 مساءً - تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، نظم حزب مستقبل وطن فعاليات خدمية متنوعة بمحافظة الغربية، لرفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وتزويدهم بالمستلزمات الطبية اللازمة.

 

إضافة إلى قافلة خيرية لدعم دار الأيتام بمدينة طنطا، بجانب تحمل كافة مصاريف الطلاب الغير قادرين بمحافظة الغربية، وذلك بالإضافة لقافله طبيه لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، مع تسليم آلات ومعدات زراعية لعدد من المزارعين بالمحافظة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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