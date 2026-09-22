سفير السعودية: مصر تظل فى القلب.. يجمعنا تطابق الرؤى ووحدة الأهداف (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:29 مساءً - أعرب السفير صالح بن عيد الحصينى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة؛ عن عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط البلدين من صلات وطيدة؛ وقال إنه فى وسط ما يمر به العالم من ظروف عصيبة؛ مصر تظل فى القلب؛ وتظل العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين البلدين اللذين تجمعهما وحدة الأهداف وتطابق الرؤى.

وأشار إلى أن التواصل بين البلدين مستمر وتجمعها لحمة قوية؛ فى ظل قيادات الدولتين.

جاء ذلك فى كلمته أمام الحفل الذى أقامته سفارة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، احتفالًا كبيرا باليوم الوطني ال96 ؛ بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والإعلاميين والفنانين وكبار الكتاب؛ الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين أفراح اليوم الوطنى.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأشار السفير الحصينى إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة من أهم وأكبر المشروعات بين البلدين والذى قارب على الانتهاء.

أشار السفير السعودى إلى وجود مليون و800 ألف مصرى فى المملكة؛ و20 ألف طالب سعودى فى مصر، كما أشار إلى أن البلدين تربطهما شبكة طيران كبيرة.

رؤية المملكة 2030

وأشار السفير السعودى؛ فى كلمته خلال حفل اليوم الوطنى؛ إلى الإنجازات الكبيرة التى حققتها المملكة فى ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء؛ حتى أصبحت المملكة تتبوأ مكانة دولية مهمة؛ كما نجحت فى إنجاز 93% من أهداف رؤية المملكة 2030.

ويذكر أن اليوم الوطنى مناسبةً وطنيةً غالية على قلوب أهل المملكة حيث يخلد يوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بعدما صدر الأمر الملكي باعتماد اسم المملكة العربية السعودية بدلًا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ليصبح يوم 23 سبتمبر من كل عام مناسبة وطنية تشهد العديد من مظاهر الاحتفال في مختلف أنحاء المملكة.