فيفا يرد على إعلان المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030 .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسم الملعب الذي سوف يستضيف المباراة النهائية من النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030.

وأثار فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن استضافة المغرب نهائي النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030.