فيفا يرد على إعلان المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030 .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسم الملعب الذي سوف يستضيف المباراة النهائية من النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030.
وأثار فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن استضافة المغرب نهائي النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق إسناد تنظيم كأس العالم 2030 إلى ملف مشترك يضم المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة مباريات احتفالية في كل من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، بينما لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.
وقال فوزي لقجع، مساء اليوم الخميس، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب الحسن الثاني الكبير في مدينة الدار البيضاء، وهو التصريح الذي فتح الباب أمام حالة من الجدل، خاصة في إسبانيا.
وتسعى إسبانيا بدورها لاستضافة المباراة النهائية على أحد ملاعبها الكبرى، وسط رغبة في إقامة اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو أو ملعب كامب نو.
فيفا ينفي حسم ملعب النهائي
وفي المقابل، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات عن متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكد خلالها أن فيفا لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الملعب المستضيف للمباراة النهائية لكأس العالم 2030.
وأوضح المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الاتحاد الدولي سبق أن أعلن في 5 أغسطس 2026 أن القرار الخاص بملعب النهائي سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.