ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة بمواقع التواصل للترويج لأعمال الدجل والشعوذة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.