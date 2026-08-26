وزارة النقل: نضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:25 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، تضع وزارة النقل اللمسات الأخيرة استعدادا لتشغيل مراحل جديدة من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري.

​تشغيل المرحلة الأولى ومحطة الجولف لخدمة المواطنين

​شهد المشروع الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى على الطريق الدائري بعدد 16 محطة، وذلك في المسافة الممتدة من تقاطع نفق الجولف وحتى طريق الإسكندرية الزراعي، وقد تم التشغيل الفعلي بالركاب لهذه المرحلة في 1 يونيو 2025، كما تم الإنتهاء من تنفيذ محطة الجولف وتشغيلها رسمياً لخدمة جمهور المواطنين في 15 مايو 2026.

​جاهزية المرحلة الثانية وانتهاء محطة "صن كابيتال"

​وفي إطار الاستعدادات الجارية للتشغيل، تم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 16 محطة لخدمة المسافة من تقاطع نفق الجولف وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، حيث تم الإنتهاء بالفعل من تنفيذ محطة "صن كابيتال" (محطة الفيوم).

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المخطط المستقبلي للمرحلة الثالثة على الدائري

​ومخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي السريع بعدد 16 محطة؛ تشمل 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى طريق الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى 3 محطات أعلى محور المريوطية، وذلك لاستكمال ربط المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.