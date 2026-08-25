رئيس الوزراء يزور شركة فودافون للحلول الذكية «VOIS»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:51 مساءً - - مدبولي: صناعة التعهيد تحظى باهتمام ودعم متواصل من الدولة لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

- وزير الاتصالات: نعمل على تحفيز الشركات العاملة في صناعة التعهيد بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية كوجهة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدمات العمليات التجارية- المدير التنفيذي للشركة: 9500 موظف يعملون في (VOIS) مصر وصادرات الشركة من الخدمات بلغت 200 مليون يورو

في بداية زيارته اليوم لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة التعهيد بمحافظة الإسكندرية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر شركة فودافون للحلول الذكية Vodafone Intelligent Solutions (VOIS).

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس الوزراء أن صناعة التعهيد تحظى باهتمام ودعم متواصل من الدولة، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تتمتع به مصر من بنية تحتية متطورة داعمة لصناعة التعهيد، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للعمل بهذا المجال، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر زيادة صادرات الخدمات وتدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

فيما أشار المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العاملة في صناعة التعهيد لتوسيع نطاق أعمالها؛ بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة كوجهة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية، وغيرها من الخدمات الرقمية.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن صناعة تعهيد العمليات التجارية (BPO) تتجاوز مفهوم مراكز الاتصال وخدمة العملاء، لتفتح مسارات عمل متنوعة أمام خريجي مختلف التخصصات، بما يسمح بتوظيف الكوادر المالية والإدارية والتكنولوجية وغيرها في مجالات مثل: المحاسبة والمعاملات المالية، وإدارة الموارد البشرية، ومعالجة البيانات، والخدمات المساندة للأعمال.

وخلال جولته بالشركة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيدة أميرة ناجي، المدير التنفيذي للشركة، التي أوضحت أن شركة (VOIS) هي شركة بريطانية تأسست عام 2006، وتعد ذراعًا عالمية لخدمات التكنولوجيا والأعمال لمجموعة (Vodafone)، وتقدم خدماتها في 28 دولة، عبر شبكة تضم 14 مركزًا للخدمات على مستوى العالم، في 10 دول، إلى جانب فرق عمل في عدد من الدول الأوروبية، ويصل عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن أنشطة الشركة في مصر تُعد ثاني أكبر عملياتها على مستوى العالم، حيث تعمل من خلال مركزين في محافظتي القاهرة والإسكندرية؛ ويبلغ عدد العاملين بالشركة في مصر 9500 موظف، بما يُمثل ما يقرب من ثلث إجمالي القوى العاملة بالشركة عالميًا، ويعمل بمقر الشركة بمحافظة الإسكندرية حوالي 1100 موظف، منوهة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر 2025 تستهدف إضافة 1500 وظيفة جديدة إلى الشركة في مصر.

كما أوضحت أن قيمة الخدمات التي تصدرها (VOIS) مصر بلغت حوالي 200 مليون يورو خلال العام المالي الحالي، لافتةً إلى أن نسبة صادرات الخدمات تبلغ 95% من إجمالي عوائد الشركة في مصر.

فيما أشار السيد توني سامي، رئيس الشؤون الخارجية والدولية بشركة (VOIS) مصر، إلى أن أنشطة الشركة تعكس أهمية تنوع المهارات واللغات في صناعة التعهيد، حيث تقدم فرق العمل خدماتها بسبع لغات مختلفة، منها: الإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية؛ بما يدعم قدرة الشركة على خدمة أسواق متعددة انطلاقًا من مصر.

وخلال جولته بالشركة، تفقد رئيس الوزراء منطقة تشغيل الخدمات الموجهة لعدد من الدول الأوروبية، واستمع إلى قصص نجاح لنماذج شبابية مصرية تعمل بالشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن منظومة العمل تعتمد على مسارين: الأول يتمثل في التحول النوعي لتقديم الخدمات، والثاني يركز على خلق قيمة مضافة للعملاء، واستعرض أحد الشباب، المسار الأول، موضحًا أنه يستهدف إتاحة الخدمات عبر تقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما استعرض شاب آخر المسار الثاني، لافتاً إلى أنه يركز على دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن الخدمات المقدمة.

وأثناء الزيارة أيضاً، أدار رئيس الوزراء حواراً ودياً مع مجموعة من الشباب بالشركة للتعرف على طبيعة عملهم والخبرات والمؤهلات التعليمية الحاصلين عليها. وفي ختام الجولة، أثنى رئيس الوزراء على مستوى الخدمات التي توفرها الشركة، مُعربًا عن سعادته بما لمسه من كفاءة عالية ومهارات متميزة للكوادر الشبابية، مُتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء