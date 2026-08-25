رئيس الوزراء يزور ساذرلاند الأمريكية الرائدة فى مجال خدمات العمليات التجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:51 مساءً - خلال جولته اليوم الثلاثاء، بعددٍ من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال التي توسعت في مراكزها في محافظة الإسكندرية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر شركة ساذرلاند Sutherland الأمريكية الرائدة في مجال خدمات العمليات التجارية.

وأكد رئيس الوزراء، أن التواجد اليوم في هذه الصروح العالمية في مجال صناعة التعهيد، يعكس اهتمام ومُساندة الدولة وحرصها على تهيئة فرص النمو لتلك الكيانات التي تمنح مصر قيمة مضافة، ومكانة دولية، وتسهم في اعداد كوادر وطنية شابة واتاحة فرص للتقدم والنمو.

وقام رئيس الوزراء بجولة في الشركة مصحوباً بشرح حول أعمالها، حيث أشار أحمد ريحان، رئيس شركة ساذرلاند الشرق الأوسط لشئون المقر والشئون الحكومية، إلى أن شركة "ساذرلاند" العالمية تُمثل نموذجًا لامتداد صناعة التعهيد في الإسكندرية وتطور طبيعة الخدمات التي يتم تصديرها من المحافظة إلى الأسواق العالمية، مضيفاً أن الشركة الأمريكية، التي تأسست عام 1986، بدأت عملياتها في الإسكندرية عام 2010 بـ 65 موظفًا، قبل أن يتجاوز عدد العاملين لديها في المحافظة اليوم 6 آلاف موظف، بما يُمثل أكثر من 70% من حجم عملياتها في مصر حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة في مصر أكثر من 8500 موظف في القاهرة والإسكندرية.

وأوضح أن مدينة الإسكندرية تُعد المقر الرئيسي لـ "ساذرلاند" في مصر، حيث تقدم فرق العمل خدمات متنوعة لعملاء عالميين، تشمل خدمات الأعمال، وإدارة العمليات، والدعم الفني، وخدمات إدارة الأساطيل (Fleet Management)، إلى جانب خدمات أخرى في قطاعات السياحة، والضيافة، والتكنولوجيا والاتصالات، والخدمات الرقمية، ويقدم العاملون في مركز الإسكندرية هذه الخدمات بلغات متعددة تصل إلى 16 لغة، من بينها: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والروسية، والتركية، وغيرها.

بدوره، أكد السيد/ محمد الكيكي - رئيس شركة ساذرلاند الشرق الأوسط لشئون التعهيد، أن نموذج شركة Sutherland يُبرز بشكل خاص طبيعة صناعة التعهيد باعتبارها تتجاوز خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء إلى عمليات متخصصة تتطلب مهارات وخبرات متنوعة.

وأضاف أنه من بين هذه الخدمات إدارة الأساطيل لصالح أحد كبار عملاء الشركة في قطاع البترول، مع توجيه الخدمات إلى أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي أبريل 2025، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع "إيتيدا" تستهدف إضافة 3 آلاف وظيفة جديدة حتى مارس 2028.

وخلال جولته بشركة ساذرلاند الأمريكية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي باثنين من النماذج الشبابية، مستمعاً لقصص نجاحهما في الشركة، حيث رحب الشاب الأول برئيس الوزراء ثم روى مسيرته؛ قائلا: أنا "يوسف أشرف"، أدير عمليات بالشركة، مشيرا إلى أن عمره ٢٧ سنة، وهو خريج طب بشري في جامعة الإسكندرية، ويعمل بالشركة منذ ٥ سنوات، حيث بدأت رحلته في الشركة كوكيل تلقي اتصالات لمدة سنتين، وبعدها تمت ترقيته لمدير فريق لمدة سنة ونصف، ساهم خلالها في إطلاق حساب جديد، ليتم ترقيته بعدها إلى منصب مدير عمليات في حساب اتصالات أمريكي معروف منذ نحو سنة ونصف، مُعرباً عن سعادته بأنه جزء من "كيان كبير مثل Sutherland" " حيث يفتخر بوجوده بالشركة، وبالفرص التي قدمتها له للتطور والنمو.

كما قصت الشابة "منة البحيري" رحلتها مع "ساذرلاند"، وهي مديرة عمليات بالشركة، وذكرت أن عمرها ٢٨ سنة، وخريجة كلية آداب قسم آثار يوناني وروماني، وتتحدث الإنجليزية والألمانية، وبدأت العمل بشركة ساذرلاند منذ عام 2020 بالتوازي مع دراستها الجامعية، وتم حينها إبرام عقد مؤقت لها في حساب ما زال في طور الإطلاق، وقدمت أداء مميزا حظي بإعجاب العميل ليتطور الحساب بشكل كبير، وتصبح مديرة عمليات له، ثم تضاعف نشاط الحساب ليصبح مدعوماً بتسع لغات، ويعمل معها 150 موظفا، ولديها فريق عمل في الهند والفلبين وماليزيا بخلاف مصر، كما أنها جزء من فريق كبير مسئول عن الصحة النفسية للموظفين.

وفي تعقيبه على قصص النجاح التي استمع اليها، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يشعر بالفخر بهذه النماذج لشباب حققوا نجاحات وبلغوا آفاقا بعيدة في هذه الصناعة الواعدة ذات الصلة بالمستقبل ومتطلباته.