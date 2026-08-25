الطقس غداً.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة والمحسوسة بالقاهرة 40 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:51 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 26 أغسطس 2026، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع فى نسب الرطوبة.

​يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة المتوقعة

• القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40.

• الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39.

• السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 36.

• السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37.

• شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42.

• جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44.

الظواهر الجوية

- ​شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​- نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

- ​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.