الطقس غداً.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة والمحسوسة بالقاهرة 40 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:51 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 26 أغسطس 2026، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع فى نسب الرطوبة.
يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة
• القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40.
• الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39.
• السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 36.
• السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37.
• شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42.
• جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44.
الظواهر الجوية
- شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.
- فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.