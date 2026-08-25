الرئيس التنفيذى لإينى الإيطالية: استثمارات الشركة فى مصر بلغ 8.5 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ "جويدو بروسكو" الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، و"دبيبجو بورتوجيزى نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا، و"أندريا باربيرى" المدير العام لفرع الشركة بمصر، و"محمود أبو اليزيد" نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ثمن في مُستهل اللقاء الشراكة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تُنفذه من أنشطة مُتعددة في مصر، سواء في مجالات البحث والتنقيب والاستكشاف، أو في إطار الدور المُجتمعي للشركة، مُؤكداً تطلعه إلى مُواصلة الشراكة زيادة اِستثماراتها في مصر، والتي تُعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز، وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، مُشدداً، في هذا الصدد، على اِستمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني، وتذليل أي تحديات تُواجه أعمالها في البلاد.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أعرب، من جانبه، عن تشرفه بلقاء الرئيس مُجدداً، مُؤكداً حرص شركته على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحاً في هذا الصدد أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ 8.5 مليار دولار، مُشيراً إلى نجاح الشركة في ترسيخ وجودها كشريك رئيسي في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.