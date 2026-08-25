وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود جهاز شئون البيئة لاحتواء البقعة الزيتية برأس بدران بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:29 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة والعمل على احتواء آثار التلوث البترولي الذي تم رصده بالمنطقة البحرية لرأس بدران بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، مع استمرار أعمال المكافحة وحصر أي أضرار والمتابعة الميدانية حتى التأكد من سلامة المنطقة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن فرع جهاز شئون البيئة بالسويس قد تلقى بلاغًا بوجود بقع زيتية بالمنطقة البحرية على مسافة تقدر بنحو ٢ كيلو من موقع رأس بدران، وعلى الفور تم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة ومحافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، حيث تم تكليف لجنة من جهاز شئون البيئة فرع السويس وسيناء بالإنتقال إلى موقع البلاغ وإجراء المعاينات الميدانية ومتابعة أعمال مكافحة التلوث وتقييم الوضع البيئي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة قامت بأخذ العينات اللازمة من البقعة الزيتية ومناطق التلوث، تمهيدًا لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وحساب مساحة التلوث والتعرف على مصدر الزيت من خلال بصمة الزيت، إلى جانب تحديد امتداد البقعة ونطاق تأثيرها على البيئة البحرية والشاطئية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية كشفت عن امتداد آثار البقعة الزيتية لنحو 3 كيلومترات، مع وصول آثار التلوث إلى أجزاء من الشاطئ العام بمدينة أبورديس، و تواصل فرق مكافحة التلوث والغطاسين أعمالها لاحتواء البقعة وتنفيذ أعمال التطهير وجمع المواد والمخلفات الملوثة، مع التأكيد على التخلص الآمن منها وفق الاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة بالمنطقة، وإيقاف جزئي لمنصات الإنتاج البحرية لمتابعة مصدر التسريب وتحديد موقعه، حيث أسفرت أعمال الفحص عن تحديد مصدر التسريب بأحد خطوط إنتاج الزيت الخام بموقع رأس بدران، وعقب تحديد مصدر التلوث، تم إجراء اختبار للتسريب وتحديد نقطة التسريب بدقة . كما جرى التواصل مع شركة بتروبل و التي دفعت بمركب مخصصة لأعمال صيانة الخطوط البحرية وبمجرد وصول المركب، تم إجراء الاختبارات اللازمة للخط والتأكد من إحكام أعمال الإصلاح وعدم وجود أي تسريب جديد، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط واستئناف الإنتاج عقب التأكد الكامل من سلامة الإصلاح ، ويقوم فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء بالتعامل مع الواقعة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وشركة بتروسيف، وشركة البترول المعنية، وكافة الجهات المختصة، لضمان السيطرة الكاملة على آثار التلوث وإعادة المنطقة إلى حالتها البيئية الطبيعية.