وزير التعليم: إلزام المدارس بالكتب الدراسية الرسمية بوضع الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:29 مساءً - شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إجراء كافة امتحانات المراحل الدراسية المختلفة من الكتاب المدرسي والتقييمات والنماذج الاسترشادية فقط، مؤكدًا على التزام كافة المدارس والمعلمين على مستوى الجمهورية بالكتب الدراسية الرسمية فقط في وضع الامتحانات.

توفير مجموعات التقوية المدرسية

وفي هذا الإطار، وجه الوزير الحضور بأهمية توفير مجموعات التقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس، وبواسطة معلمي المدرسة، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يتلقى الطلاب تعليمهم داخل مدارسهم وعلى أيدي معلمي وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تعزيز دور المدرسة في تقديم الخدمة التعليمية المتكاملة، وإتاحة فرص إضافية للطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، مع استمرار متابعة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم، وخاصة في مهارات القراءة والكتابة.