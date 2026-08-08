إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي لـ2030 مقابل 25 مليونا سنويا وعقد إعلاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مساءً - أنهى مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد وتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق، عقب نجاح المفاوضات التي تمت مؤخراً مع اللاعب، وقادها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة.

إمام عاشور يوافق على تمديد عقده مع الأهلي

وحسب تأكيدات مصادر في الأهلي، فإن إمام عاشور وافق بشكل رسمي على تمديد عقده مع الأهلي، بعدما رحّب بالعرض الذي عرضته على إدارة النادي، وينص على تقاضي 25 مليون جنيه سنوياً بجانب 10 ملايين جنيه "بونص"، مُرتبطة بالبطولات المحلية والقارية وتسجيل الأهداف، فضلاً عن عقد إعلاني يصل إلى 15 مليون جنيه، وسيحصل على هذا العقد بدءاً من الموسم المقبل.

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي

وأوضحت المصادر أن عرض الأهلي سوف يزيد سنوياً ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وهو ما جعل اللاعب يوافق على التمديد لينتهي عقده مع النادي فى صيف 2030 بدلاً من 2028.

وأشارت المصادر إلى أن إمام عاشور حصل على وعد من إدارة الأهلي بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف حال وصول عرض جيد ويتناسب مع مكانته وقيمته الحالية كواحد من أفضل اللاعبين وداخل القارة الأفريقية.

الأهلي يحدد شرط رحيل إمام عاشور

وأكدت إدارة الأهلي لـ إمام عاشور أن الاستفسارات التى طلبت التعاقد معه مؤخراً من السعودية وتركيا والدنمارك وإسبانيا لم تكن جادة ولم تُقدم عروضاً رسمية تستحق الدراسة، لذا فمن الأفضل تمديد عقده مع الأهلي وإغلاق ملف الاحتراف الخارجي وعدم فتحه إلا حال وصول عرض جيد لا يقل عن 7 ملايين دولار، وهو ما وافق عليه إمام عاشور خلال الساعات الماضية لينتهي بذلك هذا الملف.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من ناحية أخرى، يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة تجمع بطل أفريقيا بعملاق الكرة الإسبانية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها ستكون أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

الأهلي يدخل التاريخ

ويمثل اللقاء محطة تاريخية للنادي الأهلي، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة خوان جامبر، فى خطوة تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها النادي خلال السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية التوسع في الحضور الدولي وتعزيز التعاون مع أكبر الأندية الأوروبية.